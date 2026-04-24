Der Gesangverein Liedertafel feiert sein 180-jähriges Bestehen. Dazu lädt der Verein am ersten Mai-Wochenende in das Kelterhaus der Vinothek Schick in Weisenheim am Sand ein. Zahlreiche Gastchöre aus der Region zeigen laut Mitteilung des Veranstalters die ganze Bandbreite der Chormusik – von traditionell bis modern. Das Festwochenende startet am Freitag, den 1. Mai, um 11 Uhr mit einem Frühschoppensingen der Männerchöre. Ab 16 Uhr betreten die gemischten Chöre die Bühne im Kelterhaus. Der Samstag, 2. Mai, steht ganz im Zeichen der modernen Chorliteratur. Ab 18.30 Uhr lädt der vereinseigene Chor „Modern Music“ mit weiteren modernen Ensembles zum Finale ein. Hier treffen aktuelle Rhythmen auf Pop-Arrangements und moderne Klassiker.