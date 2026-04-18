Der Gesangverein Gönnheim hat noch elf aktive Sängerinnen und Sänger – drei Soprane, einen Tenor, drei Bässe und vier Altstimmen.

Das Durchschnittsalter liegt bei 80,2 Jahren. Gezielte Aktionen, neue Mitglieder zu gewinnen, blieben bislang erfolglos. Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Wachenheim haben bei Bedarf ausgeholfen. Das geht aus dem Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden Ursula Siemons in der Mitgliederversammlung des Vereins hervor. Der Verein zählt 83 Mitglieder.

Auswärtige Termine seien mit der kleinen Sängerschar kaum noch zu leisten, sagte Siemons. Beim Konzert zum 180-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr habe sich der Chor mehr Zuspruch erhofft. Sie forderte, dem Chor treu zu bleiben, solange es die Gesundheit zulasse; aufgeben sei keine Option.

Kassenwart Gerd Blaul verdeutlichte, dass der Verein zwischenzeitlich weitgehend von seinem über die Jahre angesammelten finanziellen Polster lebt. In diesem Jahr werde sich der Chor lediglich an einem Konzert in Wachenheim beteiligen – als Ergänzung des Wachenheimer Chors, berichtete Chorleiter Renko Anicker. Beim Jubiläumskonzert habe man gemerkt, dass der Aufwand eines eigenen Konzerts in jeder Hinsicht die eigenen Ressourcen mehr als ausschöpfe.