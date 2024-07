Nach tagelanger Suche ist ein dementer Senior vor gut einer Woche in Bad Dürkheim gerettet worden, nachdem er ohne Begleitung die Klinik Sonnenwende verlassen hatte. Zuletzt wurde der Mann in das Evangelische Krankenhaus in Bad Dürkheim verlegt. Seine Ehefrau erhebt derweil Vorwürfe. Sie fragt sich: Wie konnte ihr Mann einfach aus der Klinik Sonnenwende spazieren? Was diese dazu sagt und wie es dem Mann geht, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.