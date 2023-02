Noch im Herbst hat der bisherige Vorstand befürchtet, dass sich der Förderverein Protestantische Kirche Weisenheim am Berg auflösen muss. Denn die Beteiligten wollten aus Altersgründen aufhören und es waren keine Nachfolger in Sicht. Nun gibt der Verein Entwarnung: Bei der jüngsten Mitgliederversammlung sei es gelungen, einen neuen Vorstand zu bilden. Dieser sei obendrein „deutlich verjüngt“. Neuer Vorsitzender ist demnach Christoph Spittler (38). Er wohnt seit 2,5 Jahren mit seiner Familie in Weisenheim am Berg, ist sehr angetan von den kulturellen Aufgaben, die der Förderverein leistet, und will sich daher ins Vereinsleben einbringen. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt haben die Mitglieder Delia Stegarescu, Diana Kurkowski und Uli Schmitz. Aus dem bisherigen Vorstand wurden Wolfgang Jürgs als Zweiter Vorsitzender und Roland Krokoszinki wiedergewählt. Pfarrer Oliver Herzog gehört durch sein Amt auch dem neuen Vorstand weiterhin an.