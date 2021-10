Ein Leichtverletzter und 17.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 17 Uhr in der Schulstraße in Friedelsheim ereignet hat. Demnach war ein 56-Jähriger mit seinem Audi A4 in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Niederkirchen unterwegs. In der Schulstraße, die an die Bahnhofstraße anschließt, platzte plötzlich sein linker Vorderreifen. Trotz Gegenlenken kam sein Wagen erst nach dem Zusammenstoß mit zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Autos zum Stehen. „Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht an seiner Hand verletzt“, berichten die Beamten. An allen drei Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von 17.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.