Einen Schaden von rund 150 Euro hat ein Unbekannter zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 8.35 Uhr, an einem im Holzweg in Bad Dürheim geparkten Auto verursacht. Wie die Polizei mitteilt, entstand der Schaden, als ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten Wagen streifte. Die Besitzerin des Autos entdeckte den Schaden am Samstag. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 zu melden.