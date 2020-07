Einen Fall von Unfallflucht hat die Polizei in Bad Dürkheim gemeldet. Im Zeitraum von 12 bis 12.30 Uhr hat am Donnerstag ein unbekanntes Fahrzeug in der Hans-Koller-Straße ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto gestreift.

Geschätzter Schaden von 1800 Euro

Der Wagen wurde von der linken vorderen Stoßstange bis zur Fahrertür beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.