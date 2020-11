Zwischen dem 28. Oktober um zehn Uhr und Montag um acht Uhr wurde im Wendehammer in der Maler-Ernst-Straße ein geparkter BMW beschädigt. Laut Polizei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich beim Vorbeifahren den linken hintere Radkasten sowie die Heckstoßstange des BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail.