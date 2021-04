Am Montag um 19 Uhr trifft sich der Herxheimer Ortsgemeinderat zu einer weiteren Online-Sitzung. Hauptthema ist der geotouristische Wanderweg.

Das Gremium berät darüber, ob die Ortsgemeinde noch im Sommer 2021 einen Förderantrag für das Projekt stellen soll. In den vergangenen Monaten wurde für den geotouristischen Wanderweg in Herxheim am Berg ein naturschutzfachliches Gutachten durch die Obere (SGD) und Untere (Kreis) Naturschutzbehörde erstellt. Über die Variante des genauen Wegeplans hatte sich die Gemeinde in den vergangenen Ratssitzungen geeinigt. Nun hofft Bürgermeister Georg Welker (Interessengemeinschaft Herxheim), dass das Projekt bald starten kann.

Für die Umsetzung des Weges ist aber eine Förderung wichtig. „Die könnten wir über einen sogenannten Leader-Antrag stellen“, sagte der Bürgermeister. Voraussichtlich zwischen Juni und August muss der Antrag laut Verwaltung eingereicht werden, damit der Wanderweg noch in diesem Jahr eingerichtet werden kann. Die nächste Möglichkeit einer solchen Förderung würde es sonst erst wieder 2023 geben.

Förderung von 55 Prozent möglich

Vorausgesetzt, es sind entsprechende Mittel vorhanden und der Antrag wird angenommen, kann laut Verwaltung mit einem Fördersatz von 55 Prozent gerechnet werden. Eine grobe Kostenschätzung habe eine Summe deutlich über 100.000 Euro ergeben. Im Moment stehen für das Projekt nicht ausreichend Mittel im Haushalt zu Verfügung. Weiter merkt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage an, dass die geplanten Infotafeln sowie die geplante Aussichtsplattform „auf jeden Fall aus wertigen Materialien bestehen“ soll, da sonst mit hohen Folgekosten zu rechnen seien.

Der Herxheimer Rat wird darüber hinaus am Montag auch über die Vergabe des Winterdienstes in der Gemeinde beraten.