Wein, Sonne, volle Stände: Die Weinwanderung in Weisenheim am Berg begeistert Hunderte Besucher – mit guter Stimmung und kulinarischen Highlights. Doch es gibt auch Kritik.

Gut gelaunte Besucher sowie zufriedene Winzerinnen und Winzer: Die Weinwanderung in Weisenheim am Berg fand erneut großen Anklang. Gäste aus nah und fern erlebten auf dem Rundkurs eine breite Palette guter Tropfen und so manchen kulinarischen Leckerbissen.

Sonne satt und angenehme Temperaturen lockten die Weinwanderer auf die Strecke. An insgesamt sieben Stationen, zwei weniger als im Vorjahr, konnten sie bei der großen Auswahl an Speis und Trank ihrem persönlichen Geschmack frönen oder auch neue Präferenzen entdecken. Gut gelaunte Gäste kamen an den Weinständen miteinander ins Gespräch, in einer fröhlichen Runde junger Menschen wurde herzhaft gelacht. Ausgeschenkt wurden die Weine im 0,25-Liter-Glas zu verträglichen Preisen ab fünf Euro, für den Secco musste man sechs Euro bezahlen. Die Resonanz bezeichneten die Standbetreiber als sehr gut – dennoch wurden vereinzelt leise Kritikpunkte laut.

Die Qual der Wahl

„Es war einfach sensationell“, freute sich Andrea Babinsky, die Vorsitzende des veranstaltenden Gewerbevereins und mit dem Alten Winzerhof auf der Strecke vertreten. „Angenehme Leute und eine tolle Stimmung“, resümierte sie. „Wir waren ständig ausverkauft.“ Allerdings gab es auch einen unerfreulichen Vorfall: „In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in die Hütte, die uns die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, eingebrochen worden.“ Wie sie mitteilte, wurden eine Gasflasche gestohlen sowie Gasleitung, Grill und ein Fensterladen beschädigt. „Zusammen mit Bürgermeister Edmund Müller haben wir Anzeige erstattet.“

Schon früh zur Mittagszeit bildete sich an der ersten Station, beim Weingut Pfleger-Karr, eine Schlange durstiger Wanderer am Ausschank. Die hatten hier bereits die Qual der Wahl: Riesling, Sauvignon blanc, Morio Muskat oder Rosé wurden angeboten, dazu Spätburgunder und ein spritziger Secco. Einige entschieden sich für einen Kompromiss: die Schorle. Zur Stärkung konnten sich die Besucher gleich nebenan an Fallers Holzhütte mit Pfälzer Schmankerln versorgen. Dort zog der Duft von Saumagen in die Nase, und auch eine Chili-Cheese-Bratwurst weckte Neugier. „Die ist nach eigenem Rezept hergestellt“, berichtete Standbetreiber Michael Faller stolz. Der Geschmackstest fiel eindeutig aus: „Schmeckt super, ganz exzellent“, lobte Julius aus Bad Dürkheim. „Eine gut ausgewogene Mischung, würzig durch das Chili, aber nicht zu scharf.“

Die Route durch die Weinberge war gut markiert: Auf dem Boden waren Hinweise mit den Buchstaben WWW und Richtungspfeilen aufgesprüht – Weisenheimer Wein-Wanderung.

Nicht nur Fleisch im Angebot

Zufriedene Mienen auch beim Weingut Sippel. „Die Resonanz ist sehr gut“, freute sich Sandra Sippel. „Wir verzeichnen erfolgreiche Tage. Vor allem die Schorle ist gut gelaufen.“ Aber auch Sauvignon blanc fumé und Lavendel-Secco fanden ihre Anhänger. Julia und Ulli aus dem Kreis Kaiserslautern waren zum zweiten Mal dabei: „Vom Secco mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen sind wir sehr begeistert.“

Am Nachbartisch saßen Heike und Hans aus Walldorf – begleitet von Marla und Riley, zwei stattlichen Vierbeinern. Der eine ein weißer Schweizer Schäferhund, der andere eine Mischung aus Goldendoodle Retriever und Königspudel. Beide lagen entspannt unter der Bank, während ihre Besitzer Weißherbst- und Traubensaftschorle genossen. „Wir sind Vegetarier und finden es schön, dass es hier nicht nur Fleisch gibt“, sagte Heike. So standen bei Sippel auch Kartoffelpuffer mit Kräuterquark oder Lachs auf der Karte.

Ein bemerkenswertes Paar war ebenfalls unterwegs: Barbara und Thomas, beide gehbehindert, erkundeten den Rundweg mit Elektro-Rollstühlen. „Die Strecke ist angenehm zu fahren“, sagte Thomas. „Und die Leute hier sind sehr hilfsbereit“, ergänzte Barbara. Die Weinwanderung sei eine sehr schöne Veranstaltung. „Wir kommen aus Brackenheim nahe Heilbronn, einer Rotweingegend – das hier ist mal etwas anderes.“

„Stärker junges Publikum ansprechen“

Zufrieden zeigte man sich auch beim Weingut Stanek. Hier wurde unter anderem ein Sauvignon „Gryn“ ausgeschenkt. „Gryn ist polnisch und bedeutet Grün“, erklärte Winzer Leopold Stanek mit Verweis auf seine schlesischen Wurzeln. Mit der Resonanz sei er zufrieden, er äußerte aber auch Kritik: „Wir Standbetreiber haben einen großen Aufwand und zahlen rund 4500 Euro für Stand, Aggregate, Kühlwagen, Personal und Ordnungskräfte. Um in den grünen Bereich zu kommen, muss ich etwa 300 Flaschen verkaufen.“

Beim Stand von Captain Block & den Schorlebuwe gab es ebenfalls Verbesserungsvorschläge. „Wir müssen stärker das junge Publikum ansprechen, etwa über Instagram, Facebook oder TikTok“, meinte Louis Gagneur. Einige Gäste aus dem benachbarten Herxheim am Berg hätten zufällig beim Joggen von der Veranstaltung erfahren. „Dennoch können wir uns nicht über mangelnde Kundschaft beklagen – phasenweise sind wir sogar an unsere Grenzen gestoßen.“