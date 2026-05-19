Die Wachtenburg Winzer gibt es seit 125 Jahren. Über Pfingsten wird in turbulenten Zeiten Jubiläum gefeiert. Die Zukunft soll im eigenen Nachwuchs liegen.

Derzeit ist die Position des Geschäftsführers bei den Wachtenburg Winzern verwaist. Der dreiköpfige Vorstand um Peter Zimmermann führt die Genossenschaft nach der Trennung vom früheren Geschäftsführer Christoph Rehklau kommissarisch. Junge Eigengewächse sollen künftig mehr Verantwortung übernehmen, wünscht sich Vorstand Zimmermann. Dazu gehört Florian Schatz. Der 30-Jährige begann 2014 eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Genossenschaft – und blieb. „Ein Drittel des Flaschenumsatzes läuft über meinen Tisch“, sagt Schatz, der im Vertrieb der Wachtenburg Winzer arbeitet. 24 Familien liefern an die Genossenschaft, die eine Fläche von 350 Hektar bewirtschaftet. Eigentlich habe ihn auch die Buchhaltung gereizt, sagt Schatz. Doch Rehklaus Vorgänger, Albert Kallfelz, habe gesagt: „Der Florian ist ein kommunikativer Menscher. Er muss in den Vertrieb.“

Schon als Kind bei der Weinlese

Schatz ist familiär mit der Kallstadter Winzergenossenschaft verbunden. „Ich war schon als Kind bei der Weinlese in den Herbstferien dabei. Ob ich eine große Hilfe war, kann ich nicht mehr sagen“, erzählt er lachend. Eine Winzerlehre hat Schatz zwar nicht gemacht, wohl aber eine Weiterbildung zum Sommelier. Damals, mit 22, sei er der Jüngste in seinem Ausbildungsjahrgang gewesen. „Ich wollte mehr über Wein erfahren, auch über den Tellerrand hinaus schauen“, erklärt Schatz. Auch beruflich war die Weiterbildung für ihn wichtig: „Bei den Gesprächen mit dem Lebensmittelhandel schlägt einem schon die Skepsis entgegen, wenn da so ein junger Kerl sitzt“, berichtet der 30-Jährige von seinen Erfahrungen. Da habe es geholfen, mit Fachwissen zu punkten.

48 Rewe-Märkte beliefern die Wachtenburg Winzer, hinzu kommen Edeka-Märkte der Stiegler-Brüder oder der Hit-Markt in Bad Dürkheim. „Wir setzen den Fokus aber ganz klar auf die Region“, betont Schatz, der mittlerweile vor allem im Innendienst arbeitet und zum Führungszirkel der Genossenschaft gehört. „Der Markt ist ganz schwierig geworden. Unkonstant, zum Teil sprunghaft“, erzählt er. Eine enge Kundenbindung nehme ab, die Kunden kämen seltener und kauften weniger. „Es wird stärker zu bestimmten Anlässen Wein getrunken“, sagt Schatz. Social Media sei in den vergangenen Jahren extrem wichtig geworden, um neue Käuferschichten zu erreichen. „Vielleicht haben wir das zu lange schleifen lassen, weil es uns sehr, sehr gut ging“, überlegt er. Auch alkoholfreie Weine und Schaumweine seien ein großes Thema. Secco ohne Alkohol gibt es bereits seit Längerem bei den Wachtenburg Winzern, bei den alkoholfreien Weinen will die Genossenschaft 2027 nachziehen. Andere Betriebe sind da schon weiter.

Übernachtung beim Weinhändler

Trotz der schwierigen Lage bereut Schatz den Schritt in die Weinbranche nicht. „In der Weinwelt ist Nähe wichtig, das ist in anderen Branchen nicht so“, sagt der 30-Jährige und nennt ein Beispiel: Er sei zweimal im Jahr bei einem Fachhändler in Dortmund, der Pfälzer Wein verkauft. „Die Betreiber sind seit mehr als 40 Jahren Kunden bei uns. Wenn ich komme, bringe ich Wurst vom Metzger Hambel mit und es gibt einen Pfälzer Teller, dazu eine Weinprobe. Dann übernachte ich in einem Zimmer unter der Weinhandlung“, erzählt Schatz von seinem vielleicht schönsten Termin im Jahr.

An den Wachtenburg Winzern schätzt der Vertriebschef den engen Zusammenhalt unter den Mitarbeitern. „Klar gibt es Tage, an denen etwas nicht läuft und man sich vielleicht auch mal die Meinung sagt. Einen Tag später gibt man sich die Hand und löst das Problem zusammen“, beschreibt er die Unternehmenskultur. „Wir scheuen uns auch nicht, Dinge zu verändern“, ergänzt er. Die Genossenschaft wolle künftig verstärkt ausbilden und die jungen Leute im Haus behalten – ganz nach dem Vorbild von Florian Schatz.

Termin

Die Wachtenburg Winzer feiern am Samstag, Sonntag und Montag ihr Jubiläum im Hof der Genossenschaft. Los geht es am Samstag ab 16 Uhr, ab 19 Uhr gibt es Livemusik mit der Band Testsieger. Am Sonntag, 11 Uhr, startet ein Familientag, bei dem unter anderem ein Vollernter bestaunt werden kann. Ab 19 Uhr steht Livemusik mit der Band Grenzenlos auf dem Programm. Am Montag klingt das Fest ab 11 Uhr mit „Küferschlag“ und der Bläserphilharmonie Dannstadt aus.