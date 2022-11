Gemeinsam die Tür zum ersten Advent öffnen: Zu diesem „noch jungen Brauch in Gönnheim“ laden die protestantische Kirchengemeinde und der Heimat- und Kulturverein am Freitag, 25. November, 18 Uhr, in den Hof von Dorothea und Burkhard Laudenbach, Ludwigstraße 16, ein. Nach einer Andacht mit Pfarrer Simon Krug unter der musikalischen Begleitung des Posaunenchors Friedelsheim-Gönnheim wird das Presbyterium Glühwein, Sekt und Kinderpunsch ausschenken, Würstchen vom Grill gibt es vom Heimat- und Kulturverein. Anmeldung ist erbeten bei Silke Meinhardt per E-Mail an meinhardt-hild@goennheim.de oder unter Telefon 06322 1651.