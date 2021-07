Mit dem Ziel, Seniorinnen und Senioren möglichst lange auch im hohen Alter selbstständig zu halten, verteilen die Gemeindeschwestern plus im Kreis künftig Informations- und Vorsorgemappen.

Die Gemeindeschwestern plus im Landkreis Bad Dürkheim sind Ansprechpartnerinnen für Senioren über 80 Jahren, die noch keiner Pflege bedürfen. Für diese Zielgruppe stellen sie zu ihren bereits bestehenden Angeboten eine weitere Hilfe bereit. In den Mappen wird das Projekt der Gemeindeschwester plus und die Aufgaben der Pflegestützpunkte vorgestellt. Außerdem gibt es Angebote zu Renten- und Lebensberatung und für Infos zu sozialen Leistungen. Sie enthalten außerdem Vordrucke zu Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung und Infos der Seniorenbeiräte und -beauftragten. Wichtige Rufnummern runden das Angebot ab. Die Mappe ist so gestaltet, dass eigene wichtige Dokumente darin abgeheftet werden können.

„Ich bin mir sicher, dass viele die Mappe gerne annehmen“, freut sich der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD), in dessen Geschäftsbereich das Projekt fällt. Gemeinsam mit Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) überreichte er die 4000 Exemplare an die im Kreis aktiven Gemeindeschwestern plus, Vera Götz, Elke Weller und Birgit Langknecht, die sie künftig verteilen werden. Finanziert wurden die Mappen durch eine Landeszuwendung im Projekt Gemeindeschwester plus