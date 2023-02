Was können Privatpersonen und Vertreter der Landwirtschaft tun, um Schäden durch Hochwasser zu vermeiden? Dieser Frage will sich die Ortsgemeinde Dirmstein widmen, indem sie das Neustadter Ingenieurbüro IPR Consult beauftragt, Beratungen und Workshops durchzuführen. Die voraussichtlichen Kosten von 4700 Euro könnte zu 90 Prozent das Land übernehmen, wenn die Verwaltung das beantragt und bewilligt bekommt.

Der Dirmsteiner Gemeinderat hat dem Auftrag am Mittwoch zugestimmt. Er holt damit nach, was in dem 2018 verabschiedeten Hochwasservorsorgekonzept zwingend vorgesehen ist: die private Objektschutzberatung und die Beteiligung der Forst- und Landwirtschaft. Das Konzept listet außerdem zahlreiche bauliche Maßnahmen auf, die bei Starkregen helfen sollen, das Wasser aus dem Eckbachgebiet in der bebauten Ortslage schadlos abzuleiten.