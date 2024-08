Als am 9. Juni die Ortsbürgermeister im Land gewählt wurden, zählte Herxheim am Berg zu den Gemeinden, in denen sich kein Bewerber für den Posten fand. Das hat sich geändert.

Am Montag, 19 Uhr, tritt der im Juni gewählte Gemeinderat zusammen. Tagesordnungspunkt zwei der Sitzung lautet: Wahl des Ortsbürgermeisters, Ernennung, Vereidigung und Einführung