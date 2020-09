Der Gemeinderat von Weisenheim am Sand hat den Faschingsumzug 2021 sowie die Waldweihnacht im Ludwighain am 12. und 13. Dezember einstimmig abgesagt. Bei beiden Veranstaltungen sei es schwierig, das Abstandsgebot umzusetzen, so Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) am Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderats. Der Faschingsumzug zieht jährlich rund 10.000 Jecken nach Weisenheim am Sand. Es ist die größte Veranstaltung der Gemeinde. Beschaulicher geht es bei der beliebten romantischen Waldweihnacht im Ludwigshain am dritten Adventswochenende zu. Mit der Absage der Veranstaltungen anlässlich des 1250-jährigen Bestehens der Gemeinde Weisenheim im kommenden Jahr will sich der Rat aber noch Zeit lassen. Die Hauptfeierlichkeiten sollen vom 9. bis 11. Juli stattfinden.