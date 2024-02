Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine großen Veränderungen Am Steinacker in Kallstadt: Der Gemeinderat hat einstimmig dafür votiert, es bei der Veränderungssperre zu belassen. Ebenso einig waren sich die Gemeinderatsmitglieder, dass sie für den Besitzer des Weinguts Am Nil keine Ausnahme machen.

Im März 2023 hatte der Gemeinderat für das Gebiet Am Steinacker eine Veränderungssperre erlassen. Das bedeutet, dass in diesem Gebiet zum Beispiel keine Neubauten oder Umbauten