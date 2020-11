Es war in gewisser Weise ein denkwürdiger Abend: Der Dackenheimer Gemeinderat stimmte am Montagabend öffentlich über den Bauantrag eines Bürgers ab, der eine alte Scheune teilweise abreißen und auf dem Grundstück in der Kirchheimer Straße ein Einfamilienhaus bauen möchte.

In der Ratssitzung vom 5. Oktober hatte die Verwaltung dem Rat vorgeschlagen, dem Vorhaben des Bauherren kein Einvernehmen zu geben. Doch eine knappe Mehrheit des Gremiums stimmte dagegen. Vier Mitglieder lehnten die Vorlage der Verwaltung damals ab. Allerdings merkte die Verwaltung an, dass der Rat die Zustimmung zum Bauantrag in derselben Sitzung hätte geben müssen. Da das am 5. Oktober nicht der Fall war, kam die Sache am Montag noch einmal zur Sprache. Diesmal waren acht Ratsmitglieder anwesend.

Bürgermeister Erwin Schrank (FDP), der bei der Abstimmung für die Verwaltungsvorlage die Hand gehoben hatte, weil er vor allem fürchtete, dass bei grünem Licht für den Bauantrag die zukünftigen Bewohner des Hauses Veranstaltungen im nahe liegenden Dorfgemeinschaftshaus verhindern könnten, hatte den Freinsheimer Ingenieur und Lärmschutzexperten Guido Kohnen eingeladen. Der gab dem Gremium den Rat, einen speziellen Passus zu verabschieden, in dem der Eigentümer mit einem Grundbucheintrag klar macht, dass er nicht gegen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus vorgehe.

Bauantrag ohne Auflagen genehmigt

Danach wurde eifrig diskutiert. Letztlich entschied der Rat zunächst noch einmal, die Vorlage der Verwaltung abzulehnen. Vier Mitglieder stimmten gegen den Beschlussvorschlag, zwei, darunter Bürgermeister Schrank, waren dafür und drei enthielten sich. Dann sollte der Rat darüber entscheiden, ob er dem Bauantrag zum Teilrückbau sein Einverständnis gibt. Der Bauamtsleiter der Verbandsgemeinde, Thomas Bayer, und Bürgermeister Schrank wollten dabei den von Kohnen vorgeschlagenen Zusatz mit einbringen. Beide ernteten aber nur etwas ratlose Gesichter im Gremium. Keiner schien über das nötige Prozedere Bescheid zu wissen. Letztlich stimmte der Rat mit vier Ja-, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen für den Bauantrag – ohne Auflagen. Bürgermeister Schrank und Bauamtsleiter Bayer schauten sich danach etwas konsterniert an.