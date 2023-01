Rote Zahlen beherrschen die Weisenheimer Finanzen: Entwickeln sie sich wie befürchtet, wird die Kommune dieses und nächstes Jahr jeweils ein sechsstelliges Defizit erwirtschaften. Und das, obwohl sie wie vom Land gefordert die Realsteuern kräftig erhöht hat.

Mit dem Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 befasste sich der Weisenheimer Ortsgemeinderat am Mittwoch. Die entscheidenden Zahlen finden sich im Ergebnishaushalt. Dieser Teil des Etats ähnelt einer Gewinn-Verlust-Rechnung. Demnach kommt die Gemeinde in beiden Jahren zwar auf Erträge von mehr als 3,6 Millionen Euro, muss aber gleichzeitig Aufwendungen von fast vier Millionen Euro stemmen.

Hohe Umlagen

Größte Einnahmequellen sind die Steuern mit jeweils mehr als 2,3 Millionen Euro. Der Löwenanteil davon fließt allerdings in Form von Umlagen sofort weiter an den Landkreis Bad Dürkheim (jeweils etwas mehr als eine Million Euro) und die Verbandsgemeinde Freinsheim (jeweils knapp über 700.000 Euro). Beide fallen deutlich höher als in den Vorjahren aus. 2022 mussten die Weisenheimer 887.000 Euro an den Kreis und 549.000 Euro an die VG überweisen. Von den restlichen Erträgen muss die Gemeinde die stetig steigenden Personalkosten bestreiten, die inzwischen fast 1,1 Millionen Euro erreicht haben. So verwundert es nicht, dass der Haushalt für 2023 ein Minus von rund 387.000 Euro und für 2024 einen Fehlbetrag von rund 331.000 Euro ausweist.

Grundstückskäufe geplant

Trotzdem müssen die Weisenheimer in wichtige Vorhaben investieren. Dieses Jahr sind das vor allem 400.000 Euro für den Kauf von Grundstücken, die sie für das Projekt des Betreuten Wohnens brauchen. Weitere 140.000 Euro fließen in den Glasfaserausbau, also in das Verlegen von Leitungen, die sehr schnelle Internetanschlüsse ermöglichen. Für 125.000 Euro soll endlich die lange angestrebte Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Kindergartens installiert werden.

„Da sind wir von den ursprünglich eingeplanten 30.000 Euro weit weg“, bedauerte Ortsbürgermeister Joachim Udo Schleweis (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Den Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen die Ratsmitglieder nach seinen Angaben einstimmig. „Wir hatten das alles ja vorher im Haupt- und Finanzausschuss ausführlich diskutiert“, erklärte er.