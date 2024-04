Der Gemeinderat in Weisenheim am Sand folgte mit dem Beschluss zum Bebauungsplan „Ludwigshain III“, in dem ein Seniorenheim, ein Reitplatz, offene Pferdeboxen und drei Häuser vorgesehen sind, der Empfehlung des Bauausschusses. Dieser hatte Mitte April getagt und jeweils einzeln über die privaten Anregungen zur letzten Offenlage und der jeweiligen Kommentierung durch die Verwaltung zugestimmt. Den Belangen öffentlicher Träger hatte das Gremium pauschal zugestimmt. Der Entscheidung des Gemeinderates, den 32 Stellungnahmen jetzt pauschal zuzustimmen, verweigerten zwei Ratsmitglieder die Zustimmung. Auch dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan stimmten sie nicht zu.