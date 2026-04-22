Eine Geschichte zeigt, wie Perspektivwechsel Gräben schließt – auch bei einer Trennung.

Vor Jahren meldete sich ein Ehepaar bei meiner Frau und mir zu einem Gespräch an. Sie befanden sich in Trennung und es war klar, ein Zurück wird es nicht geben. Ihre Erwartung an das Gespräch mit uns: Sie möchten ihre gemeinsame Zeit reflektieren. Wir wählten eine Methode, die ich Lebenszug nenne. Wir führten die beiden nacheinander durch den Lebenszug ihrer Beziehung. Nur wer im Zug saß, durfte aus seinem Erleben erzählen, der andere durfte hören.

Die beiden haben sich getrennt. Dennoch empfanden es beide als hilfreich, nicht nur um das eigene Erleben in der Partnerschaft zu reflektieren, sondern vor allem beim Zuhören in die Gedanken- und Gefühlswelt des anderen einzusteigen. Das half gerade dem Teil des Paares, der gerne der Ehe noch eine Chance gegeben hätte, die Trennung zu akzeptieren.

Nicht in Schützengräben der Vorurteile bleiben

Warum erzähle ich das? Weil das, was in dieser Beratungssituation geschehen ist, in vielen alltäglichen Begegnungen nicht geschieht: zuhören und einsteigen in die Gedanken- und Gefühlswelt meines Gegenübers. Die meisten Konflikte leben davon, dass wir ausschließlich uns und unsere Verletzung wahrnehmen. Es fällt uns unglaublich schwer, in den Schuhen eines anderen zu laufen. Wo es doch gelingt, wird nicht immer alles gut, aber doch vieles klarer und ja, es hilft, emotionale Gräben zu überwinden. Leider bleiben wir oftmals lieber in den Schützengräben unserer Vorurteile und inneren Verletzungen, statt die Schuhe des anderen zumindest anzuprobieren.

Ich staune, dass Gott, von dem wir glauben, dass er doch sowieso alles weiß und kennt, diesen Weg gewählt hat. Er ging in unseren Schuhen. Er wurde in Jesus Christus Mensch und erlebte, was es heißt, geliebt zu werden und zu lieben, abgelehnt zu werden und zu streiten, verurteilt zu werden und zu sterben. Gott ging in unseren Schuhen. Er ist uns nahegekommen, damit wir ihm nahekommen können.

Mir hilft es, wenn ich mir das bewusst mache: Gott hat sich mir in Jesus schon längst voller Empathie, mit Sympathie und Liebe zugewandt. Er versteht mich in meinen inneren und äußeren Konflikten und genauso begegnet er auch den Menschen, mit denen ich gerade gar nicht klarkomme. Der Blick auf Jesus hilft mir, mich zu reflektieren und er hilft mir, meine Mitmenschen mit seinen Augen sehen zu lernen. Zugegeben, das ist kein einfacher Weg. Ich muss mich dabei auch meinen Schuldanteilen und Fehlern stellen, aber gerade so können sich neue Perspektiven öffnen.

Der Autor

Jochen Bendl ist Gemeindediakon im Gemeindepädagogischen Dienst, Protestantisches Dekanat Bad Dürkheim-Grünstadt.

