Bei einer Übernachtungsaktion Anfang November kam eines der Kinder während eines Spiels auf mich zu und erzählte mir von seinem Heimweh: „Ich vermisse meine Mama.“ Daraufhin fragte ich sie, ob sie denn auch ihren großen Bruder vermissen würde. Sie entgegnete: „Nein, der ist in letzter Zeit oft gemein zu mir und ärgert mich…“ Bevor ich antworten konnte, ergänzte sie: „… aber neulich hat er mal mit mir Pokémon gespielt und das war richtig schön!“

Obwohl diese Unterhaltung nur sehr kurz war und so schnell verflog wie das Heimweh, hat sie mich gedanklich noch den weiteren Tag begleitet. Ihre Offenheit, mir recht ungefiltert aus ihrem Alltag zu erzählen, hat mich sehr bewegt. Vielleicht gerade weil, so kindlich ihr Erzählen war, es ehrlich, offen und tiefgängig war. Eine Fähigkeit, die vielen Erwachsenen mit dem Erwachsenwerden immer mehr verloren gegangen ist. Wir sind geprägt von Vorstellungen, Erwartungen und dem ständigen Druck, uns und unsere Zukunft zu sichern. Diese Geschäftigkeit führt häufig dazu, dass wir unsere Prioritäten über die der Kinder stellen und damit das Wesentliche verpassen.

Den Jüngern von Jesus erging es ähnlich. In Matthäus 19, 13-14 lesen wir: „Eines Tages brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Doch Jesus sagte: ,Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich.’“ (Hoffnung für alle)

Jesus zeigt uns hier, dass ein Mensch nicht erst etwas Bestimmtes geleistet oder erreicht haben muss, um in seine Gegenwart zu kommen und seinen Segen empfangen zu können. Vielmehr fordert er uns konkret auf, so zu werden wie Kinder – mit einem Grundvertrauen durch das Leben zu gehen und uns auf ihn zu verlassen.

Ich kann verstehen, dass es vielen schwer fällt, eine solche Sorglosigkeit und Vertrauen aufzubringen. Man ist gezeichnet von negativen Erfahrungen, wurde enttäuscht und hat vielleicht schon den ein oder anderen Schicksalsschlag erfahren. Wie also Vertrauen aufbringen?

Ich denke, dass der Schlüssel darin liegt, uns nicht von unseren negativen Erfahrungen davon abhalten zu lassen, mit all dem, was uns auf der Seele brennt, zu Gott zu kommen. In der Bibel lesen wir davon, dass Jesus uns Gottes Wesen zeigt. Schaue ich mir das Leben Jesu an, dann entdecke ich bedingungslose Annahme und Mitgefühl, nicht nur für die Kleinsten unter uns, auch für die von anderen Menschen als gering erachteten. Gott möchte in Beziehung mit jedem seiner Geschöpfe leben.

Ja, so wie das Kind bei der Übernachtungsaktion können wir Gott ungefiltert, offen und ehrlich unsere Gedanken, Sorgen, Ängste, Freuden und unsere Dankbarkeit bringen.

Das hilft uns, Momente bewusster wahrzunehmen und einfach nur zu sein.

Benjamin Skubski, Gemeindediakon in Grünstadt