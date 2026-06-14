Der Ortskern von Weisenheim am Sand soll baulich größere Fortschritte machen. So soll das Bauen in zweiter Reihe künftig einfacher sein. Wie kann das funktionieren?

Für den Ortskern der Gemeinde soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Da es aufgrund gesetzlicher Vorgaben mehrere Jahre dauert, bis ein Bebauungsplan rechtskräftig ist, soll für die Übergangszeit eine Veränderungssperre erlassen werden. Diese beiden Empfehlungen für den Gemeinderat hat der Bau- und Planungsausschuss einstimmig beschlossen.

Im Ortskern von Weisenheim am Sand gibt es nach Angaben von Bürgermeister Holger Koob für eine Fläche von knapp 27 Hektar keinen Bebauungsplan. Koob nannte mehrere Gründe, warum sich das ändern soll: In der Vergangenheit seien von der Kreisverwaltung Bauten genehmigt worden, die von den politischen Gremien der Gemeinde abgelehnt worden waren und die „das Ortsbild beeinträchtigen“. Das solle künftig durch die Vorgaben eines Bebauungsplans nicht mehr möglich sein.

Viele Grundstücke für das Bauen in zweiter Reihe

Gleichzeitig soll die Möglichkeit geschaffen werden, zusätzlichen Wohnraum zu bauen, sagte Koob. Im Ortskern gebe es recht viele Grundstücke, bei denen genug Platz für eine Bebauung in der zweiten Reihe vorhanden sei. Oder auf denen in der zweiten Reihe landwirtschaftliche Gebäude stehen, die nicht mehr genutzt werden. Durch einen Bebauungsplan werde es einfacher, den Umbau dieser Gebäude zu Wohnungen oder das Bauen von Wohngebäuden in der zweiten Reihe zu genehmigen, erläuterte Koob. Die Gemeinde könne durch die Vorgaben in einem Bebauungsplan „die Spielregeln“ für die Bebauung festlegen, so Koob.

Er äußerte die Hoffnung, dass im Zuge von Bebauungen in der zweiten Reihe sich für die Gemeinde die Möglichkeit bietet, selbst ein Grundstück zu kaufen. Darauf könne dann ein Parkplatz angelegt werden.

Ortskern als dörfliches Wohngebiet ausweisen

Koob berichtete, dass über den Bebauungsplan und die Veränderungssperre zahlreiche Gespräche geführt worden seien. Dabei seien eine Vielzahl von Richtlinien und Vorgaben, die der Bebauungsplan enthalten soll, erarbeitet worden. So soll der Ortskern als Dorfgebiet/dörfliches Wohngebiet ausgewiesen werden. Die Höhe der Gebäude soll sich an die Umgebung anpassen, in der Regel jedoch zwei Vollgeschosse nicht überschreiten. Auch sollen pro Gebäude höchstens zwei Wohneinheiten zulässig sein. In Bereichen Richtung Straße soll nur eine Haus-Hof-Bebauung erlaubt werden. Der Bebauungsplan soll auch Vorgaben zur Gestaltung der Gebäude enthalten. Wie diese Vorgaben aussehen und weitere Details werden im Verlauf des Verfahrens festgelegt.

Marian Mours (CDU) plädierte dafür, nicht allzu viele Vorgaben zu machen. „Je konkreter, je besser“, meinten dagegen Koob und Vertreter der FWG. Die gestalterischen Vorgaben gelten nicht für vorhandene Gebäude in dem Gebiet, erklärte Koob auf eine Frage von Michael Rauch (SPD).

Im Haushalt der Gemeinde sind für den Bebauungsplan 100.000 Euro vorgesehen. Dieser Betrag entspreche einer Empfehlung von Mitarbeitern der VG-Verwaltung in Freinsheim sagte Koob auf die Frage von Rauch, ob Kosten in dieser Höhe üblich seien.

Vier Jahre bis zur Rechtskraft

Für die Aufstellung des Bebauungsplans bis hin zur Rechtskraft sind vier Jahre angesetzt. „Das ist sehr knapp“, gab Koob zu bedenken. Durch eine Veränderungssperre soll verhindert werden, dass in diesem Zeitraum dort Gebäude gebaut werden, die den Vorgaben des zukünftigen Bebauungsplans nicht entsprechen. Auch grundlegende Veränderungen an Gebäuden und Grundstücken seien in der Regel nicht zulässig. Wie Koob sagte, kann der Rat jedoch Ausnahmen genehmigen. Auch könnten Bauten erlaubt werden, die den Vorgaben des zukünftigen Bebauungsplans entsprechen.