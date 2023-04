Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erpolzheim schließt einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser zum Breitbandausbau im Ort. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig. Bis Weihnachten will das Unternehmen soweit sein, dass das schnelle Internet in die Häuser kommt, versprach ein Unternehmensvertreter.

Um „Unbehagen“ auszuräumen, habe man sich noch einmal intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, sagte Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG). Es werden alle Straßen in Erpolzheim