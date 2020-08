Nachdem Bund und Länder am Donnerstag das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verlängert haben, hat nun die Gemeinde Erpolzheim ihr größtes Fest, den Erpolzheimer Martinsmarkt, offiziell abgesagt. Das hat Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) am Freitag mitgeteilt. „Wir wollen hoffen, dass wir 2021 den Martinsmarkt wieder in gewohnter Weise durchführen können“, so der Bürgermeister in einer Pressemitteilung. Der Martinsmarkt hätte am 7. und 8. November zum 16. Mal stattfinden sollen.