Eine Gestaltungssatzung für den alten Ortskern soll der Gemeinde Friedelsheim Einfluss bei ortsprägenden Gebäuden geben.

Der Friedelsheimer Gemeinderat sprach sich in seiner Sitzung am Dienstag mehrheitlich dafür aus, einen Bebauungsplan oder alternativ eine Gestaltungssatzung für den alten Dorfkern aufzustellen. Dank höherer Steuereinnahmen der Gemeinde sind auch Verbandsgemeinde- und Kreisumlage für 2019 gestiegen.

Das ehemalige Gasthaus „Zum Lamm“ ist an eine Wohnungsbaugesellschaft verkauft worden. Eine Anfrage auf Umnutzung von der Gaststätte zu Wohnungen liege vor, so Ortsbürgermeister Peter Fleischer (FWG). Das Haus gehört zu den prägenden alten Häusern in der Ortsmitte. Durch dessen Verkauf sei er darauf gestoßen, ob es nicht angeraten sei, sich als Gemeinde Einfluss darauf zu sichern, dass ortsprägende Gebäude wie das „Lamm“ in ihrer gegenwärtigen Form erhalten blieben, erläuterte Fleischer. Einen Bebauungsplan, in dem solche Dinge geregelt sind, gibt es im alten Dorfkern nicht. „Wollen wir diesen Weg mit Bebauungsplan oder alternativ Gestaltungssatzung mit Definition des Gestaltungsbereichs überhaupt gehen?“, wollte der Bürgermeister vom Rat wissen. Denn das koste Geld.

Vereinzelte Bedenken wegen zu vieler Vorschriften

Eine Gestaltungssatzung könne man durchaus „weit und eng“ auslegen, verdeutlichte Fleischer. Man könne speziell beim „Lamm“ schon Einfluss auf dessen Umgestaltung nehmen, erklärte Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Damit würden die Festlegungen jedoch für alle schützenswerten Gebäude in ihrem Geltungsbereich gleich gelten. Ratsmitglieder, die Bedenken gegen das Mitspracherecht der Gemeinde bei Veränderungen an der alten Dorfsubstanz hatten, hielten es für problematisch, dass man Bürgern mit alten Häusern vorschreibe, was sie bei Renovierungen einzuhalten haben. Die Befürworter hatten am Ende mit elf Ja-Stimmen die Mehrheit, fünf Räte enthielten sich. So will man jetzt vorgehen: Zunächst wird eine Veränderungssperre ausgesprochen, um die nötige Zeit für eine Gestaltungssatzung zu bekommen. Und um die Kosten besser abschätzen zu können, soll sich die Verwaltung um Angebote von zwei Planern kümmern.

Durch die Corona-Krise werde der Haushalt deutlich mehr belastet, beispielsweise bei der Kita, führte der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Andreas Kramer, aus. Knapp 145.000 Euro mehr als geplant hat die Gemeinde bei der Gewerbesteuer eingenommen. Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis von 204.000 Euro ab, die Finanzrechnung mit einem Plus von 316.000 Euro.

Der Rat gedachte des verstorbenen Bürgers Karl Urban. Fleischer würdigte insbesondere seine Rolle als Mitherausgeber der Friedelsheimer Heimatblätter.