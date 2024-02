Das Jahr 2024 ist zwar inzwischen schon über einen Monat alt, doch die Gemeinde Weisenheim am Sand lädt für Sonntag, 4. Februar, 11.30 Uhr, zum Neujahrsempfang in den Saal des SV Weisenheim am Sand, Dr.-Welte-Straße 41, ein. Dank der guten Beziehungen des Dritten Beigeordneten Holger Koob (CDU) in die Musikerszene der Region werden zwei besondere Gäste den Neujahrsempfang musikalisch gestalten: Joachim Kaul und Roman Nagel von den „Anonyme Giddarischde“. Außerdem wird die Jugendgruppe der Sandhexen tanzen. Da Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) krank ist, wird der Erste Beigeordnete Klaus Mathis (FWG) die Gäste begrüßen, auf das vergangene Jahr zurückblicken und einen Ausblick auf 2024 geben.