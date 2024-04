Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Statt mit 350 Euro rechnet die IG Wein & Musik für das Weinfest „Unter den Linden“ in Weisenheim am Sand am vierten Juni-Wochenende mit 2400 Euro. Gepaart mit weiteren Kostensteigerungen stehe das Traditionsfest damit auf der Kippe. Die IG bat die Ortsgemeinde daher um eine Beteiligung an den Kosten. Mehrere Ratsfraktionen verweigerten den kommunalen Zuschuss – das Geld wird die IG dennoch bekommen.

Selbst wenn sich die Gemeinde mit 1000 Euro an den Kostensteigerungen für das Weinfest beteilige, würden die Gema-Kosten für die Standbetreiber noch immer um 400 Prozent steigen,