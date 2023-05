Mit ihren imposanten Island-Bildern hinterließ die Künstlerin Marianne Hopf vor zwei Jahren in der Galerie „Art2go“ in Bad Dürkheim einen guten Eindruck – so gut, dass die Galeristen Guenter Hesse und Guenter Hornung sie jetzt erneut mit einer Solo-Ausstellung würdigen. Deren verheißungsvoller Titel: „Aufbruch ins Unbekannte“.

Auf das Thema Island war die 1959 in Freiburg geborene und nach vielen Jahren in der Fremde seit 2002 wieder am Rande des Schwarzwalds, in Lahr, lebende und arbeitende Künstlerin 2018/19 durch einen Artist-in-Residence-Aufenthalt auf der Insel im Nordatlantik gekommen. Landschaft als Motiv spielte aber auch schon davor und auch danach eine wichtige Rolle für sie, wobei der Motivzusammenhang bei ihren immer hart an der Grenze zur Ungegenständlichkeit entlangschrammenden Großformaten jedoch eher im Auge des Betrachters entstand. Hopf nennt den italienischen Informel-Maler Emilio Vedova (2019-2006) als ihr größtes Vorbild und spricht in Bezug auf ihre eigene Kunst von „Landschaft als malerischer Handlung, jenseits des klassischen Gegensatzes von Gegenständlichkeit und Abstraktion“. So glaubt man in ihren Bildern topografische Elemente wie Gebirge oder Küstenlinien zu erkennen, wozu auch schon die Titel einladen, doch eigentlich kommt es der Künstlerin nach eigenen Worten viel mehr auf „das Sehen als Ereignis“ an und auf „die Ansicht als Moment der Wahrnehmung“. Dass sich die karge Landschaft Islands für so einen Ansatz besonders eignet, versteht sich von selbst.

Auch jetzt bei der zweiten Dürkheimer Ausstellung finden sich wieder Gemälde mit sprechenden Namen wie „Icelandscape“ oder „Polar“, insgesamt ist die Auswahl an „topografischen Gespinsten“ diesmal aber offener. „Die Basis zu meiner Ansicht von Landschaft ist geprägt durch zahlreiche Flugerfahrungen, die sich in mein Körpergedächtnis eingeprägt haben“, sagt Hopf selbst dazu.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Marianne Hopf: Aufbruch ins Unbekannte“ wird heute, Freitag, ab 18 Uhr in der Galerie „Art2go“, Stadtplatz 8, in Dürkheim eröffnet und lauft bis 27. Mai. Öffnungszeiten: donnerstags und freitags 14–18.30 Uhr, samstags 10–16 Uhr. Weitere Infos unter www.art2-go.de.