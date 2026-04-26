Die Hockey-Herren des Dürkheimer HC haben am Samstag in der laufenden Feldrunde einen deutlichen Auswärtserfolg gefeiert.

Das Team von Trainer Dirk Baumgarten bezwang den TSV Sachsenhausen mit 5:1 (1:0). Damit bleiben die Dürkheimer Herren in der 2. Regionalliga West an der Tabellenspitze. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt, die Mannschaft hat das sehr souverän gemacht. Man hatte nie das Gefühl, dass das hier schief gehen hätte können“, sagt DHC-Coach Baumgarten nach dem Erfolg.

Die Dürkheimer hatten von Anfang an mehr Ballbesitz. Der TSV Sachsenhausen agierte sehr defensiv. Die Frankfurter entwickelten nach vorne nur wenige Akzente. Nach acht Minuten durften die Dürkheimer erstmals jubeln. Nico Mayerhöfer brachte den Tabellenführer mit 1:0 (8.) in Führung. Im zweiten Viertel sahen die Zuschauer auf dem Platz an der Babenhäuser Landstraße das gleiche Bild. Die Dürkheimer nutzten aber ihre Chancen nicht, sodass die Führung des DHC zur Halbzeit mit 1:0 noch knapp war.

Dürkheimer spielen kontrolliert

Nach der Pause gelang dann aber Jonas Förster das 2:0 (32.) und nur wenig später legte Nico Mayerhöfer mit seinem zweiten Treffer das 3:0 (37.) nach. Christopher Matz erhöhte dann sogar noch auf 4:0 (45.) für den DHC. Der TSV Sachsenhausen wurde im Schlussviertel offensiver. Doch die Dürkheimer spielten weiter sehr kontrolliert. Auch das 1:4 (52.) durch den Frankfurter Balthasar Meltzer brachte den DHC nicht aus der Ruhe. Zwei Minuten vor dem Ende stellte Phillip Eymael mit dem 5:1 (58.) den alten Abstand wieder her. Letztlich blieb es bei dem Ergebnis.

In der Tabelle haben die Dürkheimer weiter zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Safo Frankfurt. Von bislang sechs Spielen haben die DHC-Herren bislang fünf Partien gewonnen. Die einzige Niederlage mussten die Dürkheimer beim 2:3 auswärts gegen den TV Alzey einstecken. „Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg. Mit dem Potenzial, das die Mannschaft hat, ist das auf jeden Fall die Mission“, sagte DHC-Coach Dirk Baumgarten. Am Samstag, 2. Mai, haben die Dürkheimer Herren das nächste Heimspiel. Gegner ist dann der Limburger HC, der in der Tabelle der 2. Regionalliga West derzeit auf dem letzten Tabellenrang steht. Auf dem Papier ist es eine Pflichtaufgabe für die Dürkheimer.