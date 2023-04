Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unter dem Motto „Seebach: Zurück in die Zukunft“ stand das Sommerfest am Wochenende. Damit sollten die beiden Seebacher Traditionslokale Käsbüro und Rebstöckel sowie lokale Musiker in den Mittelpunkt gestellt werden.

Das Sommerfest war eine gelungene Zusammenarbeit von Politik und Kultur. Ortsbeirat und Kulturverein hatten die Idee, Gastronomen und Kulturschaffende zu unterstützen. Alle gemeinsam