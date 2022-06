Bereits am 15. Juni wurde gegen 17 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Die 81-Jähirge hatte ihre bordeauxfarbene Ledergeldbörse in einer umgehängten Handtasche deponiert. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich mehr als 100 Euro Bargeld in dem Portemonnaie. Anschließend wurde in einer benachbarten Bankfiliale das Kartenlimit von 1000 Euro abgehoben. Leider befand sich die Pin im entwendeten Geldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Die Polizei rät im Umgang mit einer EC-Karte, diese niemals mit der persönlichen Pin-Nummer zusammen aufzubewahren.