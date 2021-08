Einer 63-Jährigen ist am Donnerstagnachmittag beim Einkaufen eine Geldbörse aus der Gesäßtasche ihrer Hose gestohlen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Frau war zwischen 15 und 16 Uhr im Toom Baumarkt in Bad Dürkheim unterwegs. Dass die Geldbörse nicht mehr da war, fiel der Dürkheimerin erst an der Kasse auf. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.