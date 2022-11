Eine 75-Jährige ist am Montag gegen 11.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. An der Kassse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche war und offenbar gestohlen wurde.

Im Geldbeutel befanden sich unter anderem Ausweisdokumente, EC-Karten sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beziffern die Beamten auf 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.