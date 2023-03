Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Erfolg war das Benefizturnier, das Handballer der HSG Eckbachtal mit Fußballern des FV Freinsheim und dem TSV Freinsheim veranstalteten. Die sportlichen Erfolge waren Nebensache. Mit Spaß sollten möglichst viele Spenden für die Flutopfer im Ahrtal zusammenkommen. Die Abrechnung steht noch aus, ein Spendenkonto ist weiterhin geöffnet.

„Tolle Aktion“, „super Atmosphäre“, „Klasse hier“, „schön, dass so viele mitmachen“ – so oder so ähnlich waren die Kommentare