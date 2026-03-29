Die Nachwuchs-Regionalligisten der HSG Eckbachtal ziehen eine positive Bilanz. Es gibt Überraschungen und unglückliche Ergebnisse. Ein weites Team mischt noch ganz oben mit.

Die Handball-Regionalliga-Saison für die männliche A- und B-Jugend ist beendet. Die Trainer der HSG Eckbachtal ziehen eine positive Bilanz. Die Entwicklung der Spieler ist ihnen wichtiger als die Platzierung. Insgesamt haben die Gekkos gut mitgehalten. Die B2 spielt derweil in der Verbandsliga noch um die Meisterschaft mit.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Trainer Lukas Tschischka zum Abschneiden seiner B-Jugend in der Pokalrunde der RPS-Regionalliga. Vor allem, weil sein Team in der Qualifikation als Letzter noch in die Gruppenphase hineingerutscht war. Mit 18:10 Punkten belegen die Jung-Gekkos am Ende Rang drei im Achterfeld.

Drei Zähler fehlen

„Der siebte Platz ist irrelevant“, sagt Gerhard Kühnle, der zusammen mit Silas Rogawski das A-Jugend-Trainerteam bildete. Die Liga sei sehr ausgeglichen gewesen, es habe eigentlich in jedem Spiel die Chance bestanden zu gewinnen. Am Ende fehlten der HSG bei 12:16 Punkten nur drei Zähler auf Rang drei.

Natürlich sei nicht immer alles perfekt gewesen, gesteht B-Jugend Coach Tschischka. „Wir hatten zwischendurch Pech mit einigen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen“, erzählt er, dass die Gekkos lange auf Tabellenplatz zwei gestanden hätten, am Ende aber von der HG Saarlouis, gegen die es zwei deutliche Niederlagen gegeben habe, noch verdrängt worden seien. Die Saarländer hatten eine sehr starke Rückrunde gespielt. Stolz ist Tschischka darauf, dass Meister TuS Kaiserslautern-Dansenberg alle seine drei Minuspunkte gegen die Eckbachtaler liegen ließ. Im Hinspiel in Dirmstein hatten die Gekkos zur Halbzeit noch mit 13:20 zurückgelegen, kämpften sich aber wieder heran. Geführt hatten sie nur ganz am Anfang beim Stand von 2:1, zehn Minuten vor dem Ende konnten sie endlich wieder ausgleichen und wenige Sekunden vor der Schlusssirene das 33:32-Siegtor erzielen. Im Rückspiel in Dansenberg lief es quasi umgekehrt: Die Gekkos führten zur Halbzeit mit vier Toren, konnten den Vorsprung nicht halten, mussten aber nur noch den Treffer zum 23:23-Unentschieden hinnehmen. Schon in den vergangenen Jahren seien die Duelle mit den Dansenbergern immer eng gewesen, erzählte Tschischka. „Insgesamt haben es die Jungs spielerisch sehr gut gelöst,“ lobte der erfahrene Trainer, der vom noch erfahreneren Udo Fuchs unterstützt wurde. Bei einigen Niederlagen hätten sie zu viele Gegentore kassiert, aber insgesamt hätten sich die Spieler gut weiterentwickelt.

B2-Team im Meisterschaftsrennen

Für die B2-Mannschaft ist die Saison in der Verbandsliga noch nicht beendet, da sind die Gekkos als derzeitiger Tabellenzweiter noch im Rennen um die Meisterschaft. Die Entscheidung fällt womöglich erst am letzten Spieltag, wenn die Eckbachtaler am 18. April beim Tabellenführer MJSG Büdesheim-Zotzenheim/St. Johann/Sprendlingen antreten. Die A-Jugend war als einzige Mannschaft mit 4:0 Punkten aus der Gruppenphase in die Pokalrunde gestartet. Die beiden Siege gegen die DJK GW Bingen-Büdesheim, erwiesen sich im Nachhinein allerdings als nichts Besonderes, da die Rheinhessen abgeschlagen und ohne Punktgewinn am Ende Letzter wurden. Ansonsten seien die Mannschaften recht ebenbürtig gewesen, nur die beiden Erstplatzierten seien einen Tick besser gewesen, erklärte Kühnle.

Knappe Niederlagen

Im ersten Duell mit Meister Handball Mühlheim Urmitz verloren die Gekkos knapp mit 24:25. Den Eckbachtalern sei ein Tor aberkannt worden, verdeutlichte der Trainer, dass es eigentlich doch anders hätte ausgegangen können. Auch in der ersten Partie gegen den Zweiten SF Budenheim II unterlag die HSG Eckbachtal nur knapp mit 29:31. Andere Spiele seien unnötig verloren worden, ärgerte Kühnle sich vor allem, dass im Saisonendspurt in den beiden Spielen gegen die JSG Hunsrück nur ein 32:32-Unentschieden und eine 29:30-Niederlage herausgesprungen waren. Genau die drei Zähler, die am Ende für Platz drei fehlten. „Mit ein bisschen mehr Glück wären wir weiter vorne gewesen.“

Insgesamt sind die Coaches aber zufrieden mit der Runde. Der Kader sei klein gewesen, es wären immer wieder Akteure ausgefallen. Öfter mussten Spieler der B-Jugend aushelfen. Auch die Trainingssituation sei dadurch nicht immer optimal gewesen. „Man muss aber auch mal sehen, wo die Jungs herkommen,“ warf Kühnle einen Blick auf die langfristige Entwicklung.

Ins Männerteam wechseln

Der Jahrgang 2007, der nun in die Männermannschaft wechselt, war in der C-Jugend in der Pfalzliga noch Letzter geworden, in der vergangenen Saison in der A-Jugend schon Dritter und nun gemeinsam mit den 2008ern hatten sie die Qualifikation für die Regionalliga geschafft. Kühnle: „Das ist eine tolle Entwicklung.“ Er kann damit leben, dass aufgrund von fehlender Erfahrung einige Punkte liegen gelassen wurden.

Die Mannschaften

Für die B1-Jugend kamen zum Einsatz: Paul Remo Kühlwein, Tim Gerlach, Moritz Buchner, Aragon Matsuura, Nils Matheis, Henrik Hetzel, Ben Planer, Rubin Sirius Daulton, Lukas Bold, Anton Schenk, Hannes Ipsen, Leonard Fresz, Jan-Hendrik Kühn, Jan Drexler, Jonathan Karlin, Hannes Mattern, Joshua Herrmann, Tom Geislinger.