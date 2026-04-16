Unbekannte haben in Bad Dürkheim einen Werkzeugkoffer aus einem Firmenfahrzeug gestohlen, meldet die Polizei. Der Diebstahl passierte zwischen Montag, 13. April, 16 Uhr, und Dienstag, 14. April, 7 Uhr. Die Täter verschafften sich auf einem umzäunten Lagerplatz einer Baufirma In den Almen Zugang, beschädigten an einem Lastwagen eine Fensterscheibe und nahmen den Koffer aus dem Innenraum mit. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.