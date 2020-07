Am Mittwoch hat ein unbekannter Autofahrer in der Lambsheimer Straße einen Mercedes beschädigt. Der Verursacher berührte nach Polizeiangaben den linken Seitenspiegel des Mercedes und entfernte sich dann einfach von der Unfallstelle. Den Schaden beziffern die Beamten mit 150 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.