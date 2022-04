Einen Schaden von rund 3000 Euro hat ein Unbekannter laut Polizei in der Zeit von Freitag, 1. April, 14 Uhr, bis Sonntag, 3. April, 12 Uhr, an einem geparkten Mercedes in der Straße „Am Langenstein“ in Freinsheim verursacht und ist dann ungeachtet dessen davongefahren.

Frontstoßstange und Außenspiegel beschädigt

Vermutlich ist ein Autofahrer zu nah an dem Mercedes vorbeigefahren, teilt die Polizei mit. An dem Wagen wurden die Frontstoßstange und der linke Außenspiegel beschädigt. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Unfallverursacher. Die Polizei bittet daher Zeugen darum, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.