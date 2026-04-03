Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz mehrerer Geschäfte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim gegen das Heck eines geparkten weißen Mitsubishi gestoßen und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Donnerstagvormittag zwischen 9.30 und 10.10 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.