Kurzarbeitergeld war für Valerie Weber in den 19 Jahren, in denen sie bei der Agentur für Arbeit angestellt ist, kein Thema. Seit Anfang April gehört sie aber zu den mehr als 8000 Mitarbeitern, die in eines der Teams zur Bearbeitung von Anzeigen und Anträgen für Kurzarbeitergeld gewechselt ist.

Nur ein kleiner Aufgabenbereich sei Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur viele Jahre lang gewesen, sagt Weber. Nach Angaben von Anke Spittka, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in