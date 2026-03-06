Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt haben bei Pflegearbeiten auf dem neu gestalteten Spielplatz in der Schwetzinger Straße eine gefährliche Entdeckung gemacht: Sie stellten Ratten-Schlagfallen sicher. Wer die Fallen dort aufgestellt haben könnte, ist derzeit unklar.

Wie Simona Häusner, Leiterin des Ordnungsamtes, auf Anfrage sagte, habe die Stadt keine Kenntnis von Rattenproblemen in der Gegend. „Selbst wenn dem so wäre: Rattenfallen haben auf einem Spielplatz nichts verloren“, betonte Häusner. Auf anderen Spielplätzen sei nachgesehen worden, Fallen wurden aber nicht gefunden. „Bauhof und Kommunaler Vollzugsdienst sind sensibilisiert“, sagte Häusner.

Dennoch bitten die Behörden um Vorsicht bei der Benutzung von Spielplätzen. „Sollten Sie weitere Fallen entdecken oder jemand beim Auslegen der Fallen beobachten, geben Sie diese Informationen bitte an die örtliche Ordnungsbehörde“, so die Verbandsgemeindeverwaltung. Telefonisch ist diese unter 063229580-211, -200 oder per Mail an ordnungsamt@vg-wachenheim.de erreichbar.