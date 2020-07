Ein quer über die Straße gespanntes Klebeband wurde am Dienstag von einem Autofahrer in den Kappesgärten in Bad Dürkheim entdeckt. Von bislang unbekannten Tätern sei es so gespannt worden, dass Radfahrer und Motorradfahrer daran hätten hängenbleiben und sich möglicherweise schwere Verletzungen zuziehen können, teilt die Polizei mit. Befestigt war das Klebeband auf der einen Seite an einer Straßenlaterne und auf der anderen Seite an einem Gebüsch. Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen; den Beamten zufolge wurde durch die „verantwortungslose Aktion“ niemand verletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322-963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.