In der Nacht zum Samstag ist ein 29-Jähriger aus Freinsheim vor einer Bar in der Leiningerstraße in Bad Dürkheim auf einen 33-Jährigen losgegangen. Das hat ihm eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung eingebracht.

Auslöser: Heruntergeworfene Jacke

Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden in der Bar in Streit, weil der 29-Jährige die Jacke des späteren Angreifers auf den Boden geworfen hatte. Als der 33-jährige Dürkheimer die Bar verließ, folgten ihm der 29-Jährige und sein Begleiter. Der Freinsheimer griff den Jüngeren an, trat und schlug ihn an Kopf und Oberschenkel. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.