Bei einer Schlägerei am Annaberg in der Nacht zum Sonntag hat eine Person eine Platzwunde davongetragen. Wie die Polizei mitteilte, sei es um Mitternacht zwischen zwei Gruppen zu einer Rangelei gekommen, in dessen Verlauf ein Mann zwischen 23 und 25 Jahren dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht und in die Magengrube geschlagen habe. Noch während der Attackierte am Boden lag, habe ihm ein zweiter Täter ins Gesicht getreten, wodurch es zur Platzwunde kam. Nachdem sich die Situation beruhigte hatte, habe ein weiterer, bislang unbekannter, Täter den Verletzten unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Der Geschädigte sei der Forderung nicht nachgekommen, habe sich entfernt und sei vom Rettungsdienst behandelt worden.