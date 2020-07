Weil er durch gefährliche Fahrweise aufgefallen ist, sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Hyundais i20. Laut Polizei war er am Samstag zwischen 18.40 Uhr und 19.10 Uhr zunächst auf der B 271 Richtung Dackenheim unterwegs. Dort fuhr er in die Weisenheimer Straße in Richtung nach Freinsheim. An der Einmündung in die Weisenheimer Straße bog der Hyundai-Fahrer laut Zeugenaussagen derart nach links ab, dass die entgegenkommenden Fahrzeuge, die auf der Bundesstraße 271 Richtung Grünstadt fuhren, abbremsen mussten. In Freinsheim habe der Verkehrsrowdy dann innerorts mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.