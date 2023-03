Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Vollsperrung der B 271 zwischen den Anschlussstellen Ruppertsberg und Wachenheim führt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen an der Weinstraße. Besonders in Wachenheim staut sich der Verkehr gegen Abend und am Wochenende. Die Anwohner zeigen überwiegend Verständnis – doch so manch einer fragt sich, warum es nicht schneller geht.

In Wachenheim fühlt sich manch einer in die Zeiten zurückversetzt, als es die B 271 zwischen Neustadt und Bad Dürkheim noch nicht gab. Arbeiten an dieser Straße sind