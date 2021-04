Am Sonntag, 18. April, richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine zentrale Gedenkfeier für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen aus. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) möchte auch die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis dazu aufrufen, an diesem Tag den Verstorbenen zu gedenken. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis 144 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

„Hinter jedem einzelnen Todesfall stecken persönliche Schicksale. Dies ist nicht nur eine Zahl. Wir möchten diese Verstorbenen nicht vergessen. Der Bundespräsident setzt mit dem Gedenktag ein Zeichen. Ich möchte Sie dazu aufrufen, an diesem Tag ebenfalls der Toten zu gedenken. Als Symbol werden wir am Kreishaus in Bad Dürkheim die Flagge auf Halbmast hissen“, sagt Landrat Ihlenfeld. „Lassen Sie uns in Gedanken bei den Opfern der Pandemie, bei ihren Familien und auch bei den aktuell Erkrankten sein. Meine Anerkennung gilt außerdem allen Berufstätigen und Freiwilligen, die sich täglich im Kampf gegen das Virus engagieren und allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihren persönlichen Einschränkungen dazu beitragen, das Virus in den Griff zu kriegen.“

Die Veranstaltung des Bundespräsidenten beginnt am Sonntag um 13 Uhr, die Übertragung im ZDF endet voraussichtlich um 14.30 Uhr. Sie soll ein Zeichen setzen, dass die Gesellschaft der Menschen gedenkt, die in dieser Zeit gestorben sind. Das Gedenken ist auch den Hinterbliebenen gewidmet, die ihre Angehörigen beim Sterben nicht begleiten durften.