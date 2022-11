Sozialpädagogin Anna Maria Unz sieht im November nicht nur eine Zeit des Innehaltens, sondern auch eine Möglichkeit, den Übergang zum Winter aktiv zu gestalten.

Von Anna Maria Unz

Der November ist für viele Menschen eine schwierige Zeit: Der goldene Herbst hat sich verabschiedet, die Tage werden kürzer und dunkler, das Wetter ist oft regnerisch und grau. Im Kirchenjahr gilt der November als Zeit der Besinnung, des Gedenkens und des Abschieds. Dies zeigt sich durch Feiertage wie Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Toten- oder Ewigkeitssonntag. Mit Letzterem endet auch das Kirchenjahr.

Es ist eine Zeit des Innehaltens und Loslassens. Dies fällt uns oft schwer, wir möchten lieber schöne, positive Gefühle empfinden – Veränderungen sind unangenehm und mühsam: Eben war noch schönster Sommer – jetzt ist alles grau und regnerisch. Das Nachdenken, zur Ruhe kommen und dabei auch negativen Gefühlen Raum zu geben, ist eher anstrengend und nicht sehr beliebt. Oft verdecken wir diese Gefühle unter der Geschäftigkeit des Alltags: Bald ist Weihnachten, der Jahreswechsel, und auch sonst gibt es viel zu tun! Dabei laufen wir, Gefahr melancholisch und passiv zu werden und uns dem Novemberblues hinzugeben oder diesen mit Geschäftigkeit zu übertünchen. Beides ist nicht erstrebenswert.

Zeit für Wertschätzung, Austausch und Besinnung

Vielleicht können wir lernen, diese Zeit für uns zu nutzen, den Übergang aktiv zu gestalten: Besinnung und Ruhe zelebrieren, Nachdenken über das, was gut – oder auch nicht so gut – ist in unserem Leben, Innehalten und Durchatmen, die Dinge gut seinlassen. Der November ist der Monat, in dem wir üben können, gut auf uns und andere achtzugeben, uns Zeit zu nehmen für einen Spaziergang, eine Tasse Tee oder Kaffee – allein oder mit den Lieben. Sich selbst und Beziehungen zu anderen in den Mittelpunkt zu stellen und so Inseln der Besinnung im geschäftigen Alltag zu schaffen.

Das nehme ich mir für die nächsten Wochen vor und das möchten wir vom SKFM-Betreuungsverein zum Beispiel auch mit unserem „Adventscafé“ am 23. November für ehrenamtliche Betreuer erreichen: Zeit für Wertschätzung, Austausch und Besinnung.