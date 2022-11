Nach der Corona-Pause erleiden die Fasnachter weiteren Kummer. Haben große Umzüge überhaupt noch eine Chance?

Wegen des neuen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes wurde dieses Jahr bereits der Erlebnistag Deutsche Weinstraße abgesagt. Bei der Deidesheimer Weinkerwe wurde wegen der Kosten, die das erforderliche neue Sicherheitskonzept verursacht, erstmals Eintritt verlangt. Jetzt treffen die verschärften Vorgaben auch die Fasnacht.

Nach der Corona-Pause ist dies ein weiterer harter Schlag. Großveranstaltungen haben es dieser Tage schwer. Sind die Fesseln, die man an solche Veranstaltungen legt, zu groß? Oder passen die großen Feste nicht mehr zur größer gewordenen Gefährdungslage unserer heutigen Zeit?

Jedenfalls will wohl keiner, dass ausgelassenen Fasnachtern etwas passiert. Sie sollten in einem Rahmen feiern dürfen, der ihnen den größtmöglichen Schutz bietet. Doch damit könnte es in Zukunft wirklich schwierig werden. Denn die Gemeinde Weisenheim am Sand bezahlte schon vor Corona für den Umzug 15.000 Euro. Womöglich könnte der Rieslingwurm unter den neuen Sicherheitsbedingungen gar nicht mehr zu stemmen sein.